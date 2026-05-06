Hantavirus Bassetti | Problema si allarga oltre la nave da crociera purtroppo ne sentiremo parlare

Un nuovo focolaio di Hantavirus è stato rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. L'infettivologo Matteo Bassetti ha confermato che la diffusione del virus si sta ampliando e che, purtroppo, si continuerà a parlare di questa emergenza. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie, mentre si cercano di valutare le misure più adeguate per contenere il problema.