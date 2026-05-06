Hantavirus Bassetti | Problema si allarga oltre la nave da crociera purtroppo ne sentiremo parlare
Un nuovo focolaio di Hantavirus è stato rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. L'infettivologo Matteo Bassetti ha confermato che la diffusione del virus si sta ampliando e che, purtroppo, si continuerà a parlare di questa emergenza. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie, mentre si cercano di valutare le misure più adeguate per contenere il problema.
(Adnkronos) – L’infettivologo Matteo Bassetti torna sul focolaio di Hantavirus, scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Su X il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova conferma che a provocare i casi, saliti oggi a 8, e i 3 decessi è il ceppo Andes, l’unica variante nota di Hantavirus capace. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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"Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com