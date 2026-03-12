Bassetti lancia l' allarme sifilide | Contagi in aumento anche tra i 15enni

Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento dei casi di sifilide, infezione sessualmente trasmissibile nota da tempo. Recentemente, un esperto ha evidenziato come il contagio sia in crescita anche tra i giovani di 15 anni. La situazione preoccupa per la diffusione della malattia e il ritorno di numeri che si erano ridotti nel passato.