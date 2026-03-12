Bassetti lancia l' allarme sifilide | Contagi in aumento anche tra i 15enni
Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento dei casi di sifilide, infezione sessualmente trasmissibile nota da tempo. Recentemente, un esperto ha evidenziato come il contagio sia in crescita anche tra i giovani di 15 anni. La situazione preoccupa per la diffusione della malattia e il ritorno di numeri che si erano ridotti nel passato.
L'infettivologo ha parlato dell'incremento delle infezioni registrato negli ultimi anni, soprattutto tra i più giovani. Ecco cos'è e come si cura Negli ultimi anni i casi di sifilide, una delle infezioni sessualmente trasmissibili più note, sono tornati ad aumentare in Italia. A preoccupare, oltre al dato sul numero dei pazienti, è soprattutto la loro età, sempre più giovane. A lanciare l'allarme con un video postato sui social è stato l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L'aumento dei casi non riguarda soltanto il nostro Paese, come sottolineato dall'esperto in uno dei suoi video: "C’è un allarme a livello mondiale. 🔗 Leggi su Today.it
