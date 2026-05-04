Tre morti sulla nave da crociera Bassetti | Infezione da hantavirus all’inizio sembra influenza

Tre persone sono decedute a bordo di una nave da crociera a causa di un'infezione che inizialmente si presenta come un'influenza, ma che successivamente provoca un edema polmonare non cardiogeno. Le autorità sanitarie stanno indagando sulla causa e analizzando i campioni prelevati dai pazienti. Il medico ha riferito che si tratta di un'infezione da hantavirus, che può presentarsi con sintomi simili a quelli di un'influenza nelle prime fasi.

(Adnkronos) – All'inizio sembra un'influenza, poi provoca "un'edema polmonare non cardiogeno". L'infettivologo Matteo Bassetti spiega su X cos'è l'hantavirus, come si trasmette e quali sono i suoi sintomi dopo che il virus su una nace da crociera "ha causato almeno tre morti e il ricovero di una terza persona in terapia intensiva a Johannesburg". "L’epidemia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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