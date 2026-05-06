Due turisti che praticavano birdwatching in una discarica in Argentina hanno contratto l’hantavirus, secondo quanto riferito. Intanto, su una nave da crociera, si sta indagando su come il virus sia arrivato a bordo, dando origine a un focolaio che ha causato tre decessi e altri otto contagiati. Le autorità stanno monitorando la situazione e cercando di capire le fonti dell’infezione.

C’è una prima ipotesi su come l’ hantavirus è arrivato a bordo della nave da crociera MV Hondius dando il via a un focolaio che ha già provocato 3 morti e altri 8 contagiati. Secondo due funzionari argentini, citati dall’ Associated Press, il virus sarebbe stato contratto durante un’escursione di birdwatching fatta da una coppia in una discarica a Ushuaia, in Argentina. In quell’occasione, potrebbero essere entrati in contatto con i topi portatori dell’infezione. I due turisti sarebbero una coppia olandese, probabilmente la stessa che ha perso la vita insieme a una cittadina tedesca. In precedenza, le autorità avevano affermato che Ushuaia e la circostante provincia della Terra del Fuoco non avevano mai registrato alcun caso di hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’hantavirus contratto da due turisti durante birdwatching in una discarica in Argentina”

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