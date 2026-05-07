Hantavirus la Spagna prepara il piano per l’arrivo della nave Vittime contagi evacuazioni | cosa sappiamo

In Spagna si sta predisponendo un piano di emergenza in vista dell’arrivo di una nave coinvolta in un caso di hantavirus. A bordo sono stati registrati tre decessi, tra cui una coppia olandese e una donna tedesca. Sono stati inoltre segnalati altri quattro contagi, tra cui il medico che lavorava sulla nave. Sono state effettuate evacuazioni sanitarie d’emergenza e si monitora la possibilità di trasmissione tra persone, dato che si tratta di un virus raro.

Tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie d’emergenza e l’allarme per un raro virus che potrebbe trasmettersi anche tra esseri umani. È quanto sta accadendo sulla MV Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata nell’Atlantico dopo un focolaio di hantavirus che ha spinto le autorità sanitarie europee ad alzare il livello di attenzione. L’imbarcazione è salpata il 1° aprile da Ushuaia, nell’estremo sud della Patagonia argentina, ed è diretta verso Tenerife, nelle Isole Canarie, dove dovrebbe attraccare sabato 9 maggio nel porto di Granadilla. Le autorità spagnole hanno disposto che tutti i passeggeri restino confinati sulla nave fino all’arrivo degli aerei predisposti per il rimpatrio sanitario.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Hantavirus crociera, evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie(Adnkronos) – "La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario". Hantavirus crociera, la Spagna accoglierà la nave: l’arrivo è previsto entro quattro giorni“La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Video. Spagna riceve medico della nave MV Hondius, è grave per l'hantavirus; Hantavirus sulla MV Hondius: Tenerife scelta come base sanitaria; Hantavirus crociera, evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie. La nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus è partita per le CanarieIl ministero della Salute spagnolo ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per far attraccare in una delle isole Canarie, nell’oceano Atlantico, d ... ilpost.it Epidemia di hantavirus: la Spagna accetta di accogliere il medico MV Hondius in gravi condizioniLa Spagna ha accettato il trasferimento urgente alle Isole Canarie del medico della nave MV Hondius, in gravi condizioni a causa dell'hantavirus, nell'ambito dell'operazione coordinata con l'Oms e l'U ... it.euronews.com Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita - facebook.com facebook Come sta il nucleare iraniano. In nave con l’Hantavirus. Gran Bretagna al voto (storico) | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com