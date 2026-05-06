Nelle prossime ore, una nave da crociera sarà accolta nelle Isole Canarie, in Spagna, rispettando le normative internazionali e gli obblighi umanitari. L’arrivo è previsto entro quattro giorni, senza dettagli specifici su eventuali situazioni di emergenza o persone a bordo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che si sono impegnate a garantire tutte le procedure previste dalla legge.

“La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario”. Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di hantavirus. I dettagli del protocollo sono in via di definizione con Organizzazione mondiale della sanità e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc e verranno resi noti tempestivamente insieme agli aggiornamenti sull’attuazione del piano, ha aggiunto il dicastero spagnolo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus crociera, la Spagna accoglierà la nave: l’arrivo è previsto entro quattro giorni

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