Un incidente grave si è verificato a bordo di una nave da crociera, dove tre persone sono morte a causa di un’infezione da hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato approfondimenti sulla situazione, che riguarda anche altri passeggeri attualmente in terapia intensiva. La trasmissione del virus avviene attraverso contatti con roditori infetti, e l’attenzione si concentra ora sulla gestione della sicurezza a bordo.

? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri in mare?. Chi sono i passeggeri attualmente in terapia intensiva per l'infezione?. Perché l'OMS deve intervenire per prevenire un'epidemia sulla nave?. Dove verranno isolati i malati prima dell'arrivo alle Canarie?.? In Breve Tre morti e tre malati tra 170 passeggeri e 70 membri dell'equipaggio.. Un passeggero britannico di 69 anni è in terapia intensiva a Johannesburg.. Contagio causato da roditori tramite saliva, feci o urina in ambienti contaminati.. OMS coordina evacuazioni mediche verso Capo Verde e monitoraggio verso le Canarie.. Tre passeggeri della MV Hondius sono morti a causa di un’infezione da hantavirus mentre la nave navigava verso Capo Verde, con altri tre malati attualmente sotto osservazione medica nell’Oceano Atlantico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in crociera: 3 morti per hantavirus, l’OMS interviene

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