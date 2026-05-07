L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato un nuovo caso di hantavirus in Svizzera, collegato a un episodio verificatosi sulla nave da crociera MV Hondius. Nella stessa giornata sono stati confermati altri casi in Olanda. Nel frattempo, alcuni cittadini spagnoli sono stati accolti presso l’ospedale Gómez Ulla, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato un nuovo caso di hantavirus in Svizzera. Il caso individuato ha sempre avuto origine sulla nave da crociera MV Hondius. Congiuntamente, un’assistente di volto della Klm, dopo aver manifestato sintomi lievi, è stata sottoposta a un test e successivamente ricoverata all’ospedale di Amsterdam. I 14 passeggeri spagnoli, invece, saranno portati all’Ospedale Centrale della Difesa Gómez Ulla di Madrid. Caso da hantavirus: uno in Svizzera e uno in Olanda. È previsto che la nave arrivi sabato al porto di Granadilla a Tenerife prevedendo una possibile evacuazione lunedì. A quel punto i cittadini spagnoli verranno trasferiti su un aereo militare alla base di Torrejon, luogo in cui è situato l’ospedale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hantavirus, nuovi casi confermati in Svizzera e Olanda. Cittadini spagnoli accolti al Gómez Ulla

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