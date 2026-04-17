Pesca e acquacoltura l’Ue attiva il meccanismo di crisi

L’Unione Europea ha attivato il meccanismo di crisi riguardante la pesca e l’acquacoltura. La decisione è stata presa in risposta a determinati problemi nel settore, e rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse marine. La misura è stata annunciata oggi, con un intervento da parte delle autorità italiane che hanno contribuito alla decisione. La situazione riguarda le difficoltà di approvvigionamento e gli impatti sull’industria ittica.

Cerveteri, 17 aprile 2026 – “L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l’acquacoltura da parte della Unione Europea è un risultato straordinario raggiunto grazie all’Italia. Nell’ultimo Agrifish, avevamo richiamato l’attenzione dell’Unione Europea sull’impatto insostenibile dell’aumento dei costi energetici causato dalle tensioni internazionali. Ci siamo fatti capofila nel sollecitare una risposta per sostenere un settore vitale già vessato da politiche ideologiche che ne avevano ridotto drasticamente la capacità operativa. Oggi abbiamo una risposta importante, che va nella direzione auspicata dall’Italia, quella di garantire continuità operativa alle imprese, salvaguardare l’occupazione e difendere la sovranità alimentare europea.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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