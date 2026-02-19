Ministeri e Prefettura condannati a risarcire Sea-Watch Morosini | Denigrare niente a che vedere con la critica
Il tribunale di Palermo ha condannato i Ministeri e la Prefettura a risarcire Sea-Watch, a causa di atti che hanno danneggiato l’organizzazione. La decisione deriva da un procedimento giudiziario avviato dopo che le autorità avevano bloccato le operazioni di soccorso nel Mediterraneo, causando un ritardo di giorni nelle missioni di salvataggio. Morosini, portavoce dell’associazione, ha ribadito che le critiche non devono trasformarsi in denigrazione. La sentenza si basa su un’analisi approfondita del materiale presentato dalle parti in causa.
Il presidente del tribunale di Palermo: "Sentenza emessa da una magistrata competente e preparata, dopo l’esame del materiale probatorio e il contraddittorio tra le parti. Come ogni decisione è impugnabile" "La sentenza del tribunale di Palermo è stata emessa da una magistrata competente e preparata, dopo l’esame del materiale probatorio e il contraddittorio tra le parti. Come ogni decisione è impugnabile. Denigrare i giudici per una sentenza non condivisa o non gradita, magari senza neppure conoscerne le motivazioni, non ha nulla a che vedere con quel diritto di critica delle decisioni giudiziarie che va riconosciuto a ogni cittadino".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
