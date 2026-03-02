Boldrini | ‘attacco all’Iran non ha niente a che vedere con la battaglia per la libertà

La politica internazionale si concentra sul recente intervento contro l’Iran, che viene definito da alcune figure come estraneo alla lotta per libertà e democrazia. Un rappresentante pubblico ha dichiarato che l’attacco non ha nulla a che vedere con i valori di libertà e democrazia promossi nel contesto internazionale. La discussione sui motivi e le implicazioni di questa azione rimane aperta.

Laura Boldrini scrive su Facebook: “Nel mezzo delle trattative tra Usa e Iran, Israele questa notte ha nuovamente attaccato Teheran dando la possibilità a Trump di unirsi all’azione e colpire militarmente dove avrebbe dovuto prevalere il dialogo, come avvenne nel 2015 quando i negoziati andarono a buon fine. È inevitabile che l’Iran risponda, essendo stato colpito per primo. Lo sta facendo lanciando missili sui paesi del Golfo alleati di Trump. Il rischio di una reazione a catena che generi un’escalation aprendo a un conflitto in tutta la regione è elevatissimo. E che sia chiaro: tutto questo non ha niente a che vedere con la battaglia per la libertà e la democrazia del popolo iraniano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

