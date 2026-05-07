Hantavirus in crociera | perché il ceppo delle Ande preoccupa il mondo

Da panorama.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il National Institute for Communicable Diseases   sudafricano ha diffuso oggi un comunicato dove si dichiara che “il virus isolato sui pazienti a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente al largo delle Canarie, è un  Andes virus, (cioè “il ceppo delle Ande”, ndr) di cui si conosce da anni la capacità di provocare infezioni a contagio interumano per via respiratoria”.  Si conferma dunque, purtroppo, la capacità del virus di trasmettersi da persona a persona. Intanto la nave arriverà sabato a  Tenerife, e lì si provvederà a dare assistenza ai passeggeri, facendoli sbarcare: mentre si è già provveduto a portare avanti l’evacuazione dalla nave   di due membri dell’equipaggio malati, trasferiti in ospedali specializzati europei.🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Hantavirus in crociera: perché il “ceppo delle Ande” preoccupa il mondo

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