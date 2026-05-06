A bordo della nave da crociera MV Hondius si è verificato un focolaio di hantavirus, con otto persone coinvolte finora. Tre di queste sono state confermate positive attraverso i test di laboratorio, mentre altre tre hanno perso la vita a causa dell’infezione. L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato i numeri ufficiali e ha sottolineato che si tratta del ceppo più pericoloso di questa malattia.

Novità interessanti sul focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità ha colpito finora 8 persone, con tre casi confermati dai test di laboratorio e tre decessi. Stando al ministero della Salute sudafricano e all’Agenzia di Ginevra non ci sono più dubbi: l’epidemia è causata dal ceppo Andes, il più virulento nonché l’unico dei 24 rilevati nell’uomo in grado di trasmettersi da persona a persona. La conferma è arrivata dopo aver esaminato due persone che avevano viaggiato sulla nave da crociera infetta. Si tratta del ceppo più pericoloso del virus. Questa variante, diffusa in Sud America, può causare la sindrome polmonare da hantavirus, che aumenta il rischio di morte fino a quasi il 40%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus sulla nave da crociera, si tratta del ceppo più pericoloso

Notizie correlate

Il ceppo di hantavirus sulla nave da crociera «è quello che si trasmette tra esseri umani»Il ceppo di hantavirus rilevato in uno dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius evacuata in Sudafrica è quello andino, trasmissibile tra...

Hantavirus, come si trasmette e cosa provoca. Il focolaio sulla nave da crocieraTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cos'è il letale hantavirus? Sintomi, rischi e contagio; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera.

Hantavirus su nave da crociera, caccia alla fonte del contagio: cosa sappiamoOgni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentam ... tg24.sky.it

«Hantavirus, sulla nave il ceppo delle Ande: l'unico che si trasmette da uomo a uomo». Primo contagio nato su un volo: si cercano 80 passeggeriIl ceppo di hantavirus rilevato su uno dei passeggeri della nave da crociera evacuata in Sudafrica è quello delle Ande, l'unico trasmissibile tra esseri umani: lo ha dichiarato ... ilmattino.it

Hantavirus, il governatore delle Canarie rifiuta di far attraccare la nave e chiede una riunione con Sanchez. Si imbarcheranno due infettivologi x.com

L’infettivologo Luca Meroni: “Non credo vi siano dati sufficienti per stabilire che il cluster a bordo della nave MV Hondius sia legato a una trasmissione interumana. Bisognerà ricostruire la mappa dei luoghi frequentati” Leggi l'articolo #Hantavirus - facebook.com facebook