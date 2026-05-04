Focolaio di hantavirus su una nave da crociera | tre vittime nell’Atlantico L' Oms conferma l' epidemia

Su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico si è verificato un focolaio di hantavirus che ha causato la morte di tre persone. Le autorità sanitarie internazionali sono state allertate e l’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato l’epidemia. La presenza del virus a bordo ha portato a misure di sicurezza e a un monitoraggio approfondito della situazione.

Tre persone hanno perso la vita a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico, dove si sospetta la presenza di un focolaio di hantavirus che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. La situazione è stata confermata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta monitorando attentamente l’evoluzione dei casi e collaborando con i Paesi interessati per la gestione dell’emergenza. Al momento, un’infezione è stata accertata tramite test di laboratorio, mentre altre cinque persone presentano sintomi compatibili e sono sotto osservazione. Complessivamente, sei individui risultano coinvolti, tre sono deceduti e uno si trova ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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