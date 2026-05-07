Hantavirus già diffuso in Argentina da un anno | le verità taciute

Dal luglio 2025, l'Argentina ha registrato un aumento della diffusione dell'Hantavirus, legato a un peggioramento delle condizioni climatiche. Il virus si sta diffondendo in diverse regioni del paese, con casi segnalati in più località rispetto agli anni precedenti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato misure di prevenzione. La diffusione del virus è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla sua origine o sui soggetti colpiti.

In Argentina l’Hantavirus si sta diffondendo in maniera preoccupante dal luglio 2025, a causa dei cambiamenti climatici. Sta destando preoccupazione il caso della nave da crociera MV Hondius, battente bandiera olandese, ferma nell’Atlantico poiché vi sono dei casi di Hantavirus, un virus che si trasmette da uomo a roditore tramite contatto diretto delle feci. In questo caso si tratterebbe di topi. La mappa della diffusione più probabile è che una coppia di turisti olandesi, lui 70 anni, lei 69, era partita mesi prima per un lungo viaggio on the road in Sudamerica. Prima di imbarcarsi a Ushuaia, la città più australe del mondo, avevano visitato il Cile e l’Argentina.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Hantavirus già diffuso in Argentina da un anno: le verità taciute Notizie correlate Hantavirus, Argentina: 41 casi nel 2026. “Diffusione della malattia già oltre la soglia dell'epidemia”Roma, 6 maggio 2026 – Non ci sono solo i due casi accertati di hantavirus e i 5 sospetti tra i passeggeri della MV Hondius, secondo quanto emerge in... L’Argentina indaga sulle origini del focolaio da hantavirus sulla nave da crocieraRicostruire i primi contagi è fondamentale per tracciare i contatti e ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione del virus Le autorità sanitarie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Focolaio di hantavirus sulla crociera Mv Hondius: nuovo caso in Argentina non collegato ai contagi a bordo; Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera; Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di hantavirus; Hantavirus: un’hostess in ospedale a Amsterdam, prima dell’allarme in 29 avevano già lasciato la crociera. L’Argentina indaga sulle origini del focolaio da hantavirus sulla nave da crocieraRicostruire i primi contagi è fondamentale per tracciare i contatti e ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione del virus ... ilpost.it Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partitaFunzionari ed esperti argentini stanno cercando affannosamente di capire se il loro Paese sia all'origine dell'epidemia di hantavirus che ha colpito la nave da crociera MV Hondius nell'Oceano Atlantic ... msn.com #Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un’epidemia che uccide un malato su tre. Il caso della MV Hondius, partita da Ushuaia con tre morti a bordo, ha acceso i riflettori su una realtà sudamericana poco nota: i - facebook.com facebook Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita x.com