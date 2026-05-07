Un'epidemia di hantavirus si sta diffondendo a livello globale, con decine di persone contagiate e le autorità che cercano di contenere il virus. La situazione si è aggravata dopo che sulla nave da crociera MV Hondius è stato riscontrato un focolaio, portando a una grave emergenza sanitaria internazionale. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle falle nei controlli che hanno permesso la diffusione del virus, trasmesso dai roditori.

È scattata una corsa contro il tempo in tutto il mondo per fermare il pericoloso virus trasmesso dai ratti che si è diffuso a bordo della nave da crociera MV Hondius, finita al centro di una grave emergenza sanitaria internazionale. Le autorità di vari Paesi stanno cercando di rintracciare tutti i passeggeri e le persone con cui sono entrati in contatto per capire quanto possa essersi esteso. Da sabato, ma il contagio sarebbe partito molte settimane prima, la nave è al centro dell’allarme per un focolaio di hantavirus, una malattia rara ma molto pericolosa. Il virus che preoccupa il mondo. L’hantavirus viene normalmente trasmesso dai roditori attraverso urina, saliva ed escrementi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, è corsa globale per contenerlo. Si cercano decine di contagiati. Le falle nei controlli sanitari

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