Una crociera ai Caraibi si è trasformata in un’operazione di emergenza sanitaria a causa di un focolaio di norovirus che ha coinvolto decine di passeggeri e membri dell’equipaggio. La nave, originariamente destinata a offrire una vacanza rilassante, ha visto aumentare i casi di contagio durante il viaggio, creando una situazione critica a bordo. Le autorità stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

Quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in un’emergenza sanitaria per centinaia di passeggeri. A bordo della nave Star Princess, impegnata in un viaggio nei Caraibi, si è registrata un’epidemia di norovirus che ha colpito oltre 150 persone tra turisti ed equipaggio. A rendere noto l’episodio è stato l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha spiegato la dinamica del contagio e le caratteristiche di uno dei virus gastrointestinali più diffusi in ambienti chiusi e affollati. Leggi anche: Turisti italiani bloccati da virus in crociera: “Un incubo” L’epidemia durante la crociera nei Caraibi. La nave era partita il 7 marzo dal porto di Port Everglades, negli Stati Uniti, con oltre 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Norovirus, crociera da incubo ai Caraibi: “Contagiati a decine tra passeggeri ed equipaggio”

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