In Burundi, sono state segnalate cinque morti e numerosi casi di infezione da una malattia di origine sconosciuta. Le autorità sanitarie locali stanno conducendo indagini per identificare la causa, mentre sono stati esclusi virus noti come Ebola e altri agenti patogeni ad alta rischiosità. La situazione ha attirato l’attenzione delle organizzazioni sanitarie internazionali, che monitorano attentamente l’evolversi dell’epidemia.

Roma, 15 aprile 2026 – Non sarebbe Ebola, così come sono già stati esclusi altri virus altamente pericolosi. Le autorità sanitarie del Burundi, in stretta collaborazione con l’ Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), stanno conducendo indagini approfondite per identificare l’eziologia di una malattia misteriosa che ha provocato cinque morti e 35 contagiati nel distretto di Mpanda, nella regione settentrionale del Paese. Questo focolaio, notificato per la prima volta il 31 marzo 2026, ha interessato principalmente membri dello stesso nucleo familiare e i loro contatti stretti, suggerendo una possibile trasmissione da persona a persona o una fonte comune di esposizione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malattia sconosciuta in Burundi, l’ombra di un virus pericoloso: 5 morti e decine di contagiati

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