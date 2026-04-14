Passeggera muore improvvisamente durante volo di 17 ore da New York ad Auckland | indagini in corso

Durante un volo di circa 17 ore da New York a Auckland, una passeggera è deceduta improvvisamente. L’episodio si è verificato a bordo, dove l’equipaggio e i medici presenti hanno cercato di prestare soccorsi senza successo. La compagnia aerea ha confermato la morte della passeggera e ha avviato le indagini necessarie per chiarire le cause dell’accaduto. Il volo ha proseguito e atterrato regolarmente.