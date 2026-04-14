Passeggera muore improvvisamente durante volo di 17 ore da New York ad Auckland | indagini in corso
Durante un volo di circa 17 ore da New York a Auckland, una passeggera è deceduta improvvisamente. L’episodio si è verificato a bordo, dove l’equipaggio e i medici presenti hanno cercato di prestare soccorsi senza successo. La compagnia aerea ha confermato la morte della passeggera e ha avviato le indagini necessarie per chiarire le cause dell’accaduto. Il volo ha proseguito e atterrato regolarmente.
La tragedia durante la tratta che richiede in genere dalle 16 alle 17 ore per essere completata. "L'equipaggio e i medici a bordo hanno prestato i primi soccorsi, ma purtroppo la persona è deceduta” ha detto il portavoce della compagnia aerea Qantas.🔗 Leggi su Fanpage.it
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L'intervista al New York Times: "Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto. Perché ci creerebbe un grosso problema" Le parole del patron azzurro: https://www.ilnapolista.it/2026/04/napoli-conte-de-laurentiis/ - facebook.com facebook
#fotodelgiorno: un giovane #AndyWarhol in un supermarket a New York nel 1964 fotografato da Bob Adelman. x.com