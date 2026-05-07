L'asso della Formula 1 ha annunciato che non utilizzerà più il simulatore, decidendo di adottare un metodo di lavoro diverso. Questo cambiamento arriva dopo che i dati raccolti durante l'ultimo evento a Miami si sono rivelati poco affidabili. La decisione influirà sulla preparazione per il prossimo Gran Premio in Canada, dove si attende un nuovo approccio nel modo di affrontare le strategie e le prove.

? Cosa scoprirai Perché i dati del simulatore hanno tradito Hamilton a Miami?. Come influirà il nuovo metodo di lavoro sul GP del Canada?. Quali errori tecnici hanno causato il distacco dai leader?. Chi dovrà modificare i flussi di lavoro tra pilota e ingegneri?.? In Breve Distacco di 53 secondi rispetto al vincitore Kimi Antonelli a Miami.. Discrepanza tecnica tra dati digitali e realtà fisica della pista.. Prossima sfida per il nuovo metodo al Gran Premio del Canada.. Hamilton vanta 7 vittorie storiche sul circuito canadese.. Lewis Hamilton ha deciso di abbandonare l’utilizzo del simulatore dopo il Gran Premio di Miami, dove il pilota Ferrari ha concluso al sesto posto con 53 secondi di distacco rispetto al vincitore Kimi Antonelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton: “Il simulatore non serve più, cambierò metodo di lavoro

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