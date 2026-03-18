De Roon, centrocampista dell’Atalanta, si appresta a raggiungere un record di presenze con il club, superando tutte le altre figure della storia nerazzurra. Il giocatore olandese, attualmente capitano della squadra, si prepara a entrare nella lista dei giocatori con più partite disputate in maglia atalantina. La sua carriera nel club è contraddistinta da numeri e da parole di affetto rivolte ai tifosi.

Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti! Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino Atalanta, De Roon nella leggenda: l’olandese è pronto a diventare il nerazzurro con più presenze nella storia del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, De Roon nella leggenda: l’olandese è pronto a diventare il nerazzurro con più presenze nella storia del club. Tra record e parole d’amore

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, contro il Lecce per diventare leggenda: può essere la prima volta nella storia

Cruijff Ajax, di padre in figlio: Jordi è il nuovo Direttore Tecnico del club olandese! La scelta del club tra simboli e strategia ricade sul figlio dell’ex leggendaCalciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere.

Altri aggiornamenti su Atalanta De Roon nella leggenda...

Temi più discussi: Atalanta, de Roon: Abbiamo saputo reagire a una settimana difficile; Atalanta-Bayern Monaco, Marten de Roon: I nostri tifosi sono stati straordinari | UCL RO16 andata; De Roon: 'Giornata storta, ma il nostro pubblico è stato incredibile'. VIDEO; Atalanta-Bayern, de Roon: Una partita così non te la spieghi. Palladino: Ma noi non cambiamo mentalità: loro ingiocabili.

De Roon a un passo dalla storia dell’AtalantaDe Roon vicino al record assoluto di presenze con l’Atalanta: l’olandese pronto a raggiungere e superare Bellini nella storia del club. calcioatalanta.it

Inter Atalanta, la partita di De Roon: ecco l’analisi della prestazione del centrocampista nerazzurro a San SiroInter Atalanta, la partita di De Roon: ecco l’analisi della prestazione del centrocampista nerazzurro a San Siro Nell’ultimo periodo De Roon è stato uno dei migliori nel trionfo con il Borussia Dortmu ... calcionews24.com

Quanti cuori nerazzurri in Baviera #bayernatalanta #bayern #monaco #atalanta #championsleague - facebook.com facebook

Trasporti e accesso all’Allianz Arena: guida per i tifosi dell’Atalanta Cari tifosi dell’Atalanta, benvenuti a Monaco! In occasione della partita di Champions League all’Allianz Arena contro il FC Bayern, questa sera ci saranno limitazioni nel trasporto pubb x.com