Ha un malore e cade dalle scale in una scuola elementare di Fidenza | 35enne in ospedale

Un uomo di 35 anni ha avuto un malore mentre si trovava all’interno di una scuola elementare in via XXV Aprile a Fidenza. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di giovedì 7 maggio, momento in cui è caduto dalle scale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La scuola ha informato le autorità riguardo all’accaduto.

E' stato colto da un piccolo malore mentre si trovava, verso le ore 12.30 di giovedì 7 maggio, all'interno della scuola elementare Edmondo de Amicis in via XXV Aprile a Fidenza. Un genitore di 35 anni è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza infermieristica, dopo essere.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente in una scuola elementare di Fidenza: bambino di 8 anni cade accidentalmente, allarme al 118 e trasferimento all’ospedale di ParmaMomenti di forte apprensione si sono vissuti all'interno di un istituto primario di Fidenza a causa di un incidente che ha coinvolto un giovanissimo... Leggi anche: Empoli: grosso albero cade su auto nel parcheggio di una scuola elementare. Ferita una donna Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La rete salvavita di Parma si rafforza: 36 nuovi defibrillatori, ora sono 1.134; Adam morto a 2 anni dopo l'intervento al braccio, durante il corteo davanti all'ospedale il papà ha un malore: Voglio la verità; A Guastalla l'addio al sindacalista Matteo Alberini; Adam morto a 2 anni dopo l'intervento al braccio: ispettori in ospedale. Controllati documenti clinici e procedure per capire cosa non... Il Francigena Fidenza Festival è finalmente partito e sta entrando nel vivo. Incontri, cammini, musica, storie e piazze che si animano: tutto questo è possibile anche grazie a chi ha scelto di sostenerci e credere nel progetto. Per questo vogliamo dire g - facebook.com facebook