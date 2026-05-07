Gusti imperdibili alla 19ª Sagra delle Rane di Rivis

È iniziato il secondo fine settimana della 19ª Sagra delle Rane, che si tiene a Rivis al Tagliamento di Sedegliano. La manifestazione, molto attesa, propone piatti tradizionali e momenti di intrattenimento. La kermesse si svolge nel comune di Sedegliano e offre agli ospiti diverse attrazioni e degustazioni tipiche della zona. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.

È tutto pronto per il secondo weekend della Sagra delle Rane, atteso appuntamento in programma a Rivis al Tagliamento di Sedegliano. Sabato 9 e domenica 10 maggio ad attendere i visitatori ci saranno fornitissimi stand enogastronomici con specialità per davvero tutti i gusti, tra cui rane fritte.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Torna la sagra dell'anguilla e delle rane di MolinellaNei giorni 16,17,23,24,30,31 maggio 2026 si svolgerà presso il piazzale EX-Eridania la Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella (Bologna). Il Gateway della biodiversità, sagra della verdura e pizza per tutti i gusti a Villa Filippina: cosa fare nel weekendDall'apertura del Gateway della biodiversità, luogo dove la scienza diventa un'esperienza condivisa e accessibile a tutti, alla Palermo Pizza...