Torna la sagra dell' anguilla e delle rane di Molinella

Dal 16 al 31 maggio 2026 si terrà presso il piazzale EX-Eridania di Molinella la tradizionale Sagra dell'Anguilla e delle Rane. La manifestazione si svolgerà nelle date del 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio, offrendo eventi e degustazioni legate a queste specialità locali. La sagra rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati e gli abitanti del territorio, che ogni anno partecipano numerosi.

Nei giorni 16,17,23,24,30,31 maggio 2026 si svolgerà presso il piazzale EX-Eridania la Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella (Bologna).Un ghiotto appuntamento, ormai tradizionale, vi aspetta per gustare i sapori autentici della tradizione, con piatti a base di anguilla e rane, preparati.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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