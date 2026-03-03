La relazione organica e lavoristica tra il dirigente scolastico e l’USR Guida a cura di Anna Armone

Il rapporto tra il dirigente scolastico e l’USR è regolato da una relazione organica e lavoristica. La struttura del sistema di istruzione si suddivide in ambiti territoriali regionali, nei quali operano le autonomie scolastiche. La guida del testo, curata da Anna Armone, approfondisce questa articolazione, evidenziando i legami e le funzioni che si instaurano tra le diverse figure coinvolte nel contesto scolastico.

L’organizzazione del sistema di istruzione prevede un’articolazione territoriale su base regionale all’interno della quale insistono le autonomie scolastiche. Al vertice dell’articolazione regionale, l’Ufficio scolastico regionale, viene nominato un Direttore regionale, dirigente di prima fascia, che gestisce l’ufficio quale centro di costo del Ministero dell’istruzione e del merito. Le autonomie scolastiche sono governate dai dirigenti scolastici,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Che relazione organica e lavorista intercorre tra il Dirigente scolastico e l'USR? Una guida a cura di Anna Armone

Il comportamento del dirigente e del direttore SGA nell’attività pre-negoziale. A cura di Anna ArmoneAl fine di comprendere l’importanza del tema che ci accingiamo a trattare occorre richiamare la base giuridica primaria, la Legge n.

