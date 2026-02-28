Che relazione organica e lavorista intercorre tra il Dirigente scolastico e l’USR? Una guida a cura di Anna Armone

Un approfondimento analizza il rapporto tra il dirigente scolastico e l’ufficio scolastico regionale, concentrandosi sugli aspetti giuslavoristici. La guida, curata da Anna Armone, esamina come si intersecano le funzioni e le responsabilità di entrambe le figure nell’ambito del settore scolastico, evidenziando le connessioni tra il ruolo di gestione e le competenze amministrative e operative a livello regionale.

Qual è il rapporto, sotto il profilo giuslavoristico, tra Ufficio scolastico regionale e dirigente scolastico? Quali sono i poteri effettivi del Direttore regionale e quali quelli del dirigente dell’autonomia scolastica? Dove si colloca il confine tra autonomia e subordinazione funzionale? Sono interrogativi tutt’altro che teorici, che incidono su responsabilità, valutazione, gestione del personale e procedimenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il comportamento del dirigente e del direttore SGA nell’attività pre-negoziale. A cura di Anna ArmoneAl fine di comprendere l’importanza del tema che ci accingiamo a trattare occorre richiamare la base giuridica primaria, la Legge n.

Cantieri nelle scuole: sicurezza, responsabilità e coperture assicurative: guida operativa per il Dirigente ScolasticoGli interventi edilizi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresentano una necessità strutturale del sistema...

Una raccolta di contenuti su Anna Armone.

Temi più discussi: D.L. 19/2026: welfare complementare e integrativo sotto la vigilanza della COVIP; Relazione Antimafia: Dai pm indagini carenti su de Raho; L'Anno giudiziario del Tar di Reggio Calabria si apre con i soliti paradossi: aumentano ricorsi e produttività, resta la grave carenza di organico · ilreggino.it; Richiesta part-time anno scolastico 2026/2027: le domande entro il 15 marzo 2026.

Relazione cerotto: che cos’è e perché non sempre aiutaLa saggezza popolare parla di chiodo scaccia chiodo, ovvero invita a sostituire una relazione finita male con un nuovo rapporto che aiuti a dimenticare il precedente. Oggi le storie di questo tipo ... tgcom24.mediaset.it

Test: la tua relazione è sana?Sono tanti i motivi che ci spingono tra le braccia di qualcuno e non tutti, purtroppo, hanno a che fare direttamente con l’amore, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Troppe volte, infatti, ... dilei.it