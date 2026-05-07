Guerra tra i Berlusconi e Meloni Il caso Ranucci-Berlinguer riaccende lo scontro | cosa si è scoperto

Una disputa tra figure politiche e mediatiche si è riaccesa dopo la trasmissione televisiva dedicata al caso Minetti. Da Cologno Monzese si è diffusa la notizia che il ministro della Giustizia ha manifestato dispiacere per alcune dichiarazioni e ha annunciato la possibilità di intraprendere azioni legali in sede civile contro la conduttrice e Mediaset. La vicenda ha riacceso il dibattito tra i sostenitori dei diversi schieramenti politici coinvolti.

Da Cologno Monzese filtra dispiacere per la reazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, pronto ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset dopo la puntata di È sempre Cartabianca dedicata al caso Minetti. Una vicenda che ha subito acceso lo scontro politico e mediatico, trasformando il talk di Rete 4 in un nuovo terreno di tensione tra informazione, governo e servizio televisivo. Dagospia parla apertamente di “guerra totale tra i Berlusconi e Meloni”. Fonti Mediaset respingono l’idea di una linea morbida sulle affermazioni andate in onda: “Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci – sostengono fonti Mediaset – le notizie non verificate non sono notizie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Meloni, il ricatto e la regia dei fratelli Berlusconi contro il governo: dal caso Giambruno all'attacco di Ranucci a NordioIo ve lo spiego da mesi il metodo del ricatto dei fratelli Berlusconi contro il governo Meloni: la prima autobomba venne fatta esplodere devastando... Il caso Parenzo scuote la Diocesi e riaccende lo scontro politico in cittàA Padova la presentazione del libro “Lo scandalo Israele” di David Parenzo ha acceso una forte polemica, che ora coinvolge direttamente anche la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti; Minetti, Nordio perdona Ranucci: Aspetto le scuse di Berlinguer. Il Ministro Nordio denuncia Mediaset e Bianca BerlinguerIl Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di denunciare Mediaset e Bianca Berlinguer. Ecco cosa è successo ... davidemaggio.it Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset, perché il ministro ha graziato Ranucci e non la conduttriceIl ministro della Giustizia Carlo Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset per le dichiarazioni di Ranucci sul caso Nicole Minetti ... virgilio.it Dopo l’azione legale avviata dal ministro Carlo Nordio contro Mediaset e Bianca Berlinguer, arrivano le prime parole dell’azienda sul caso Ranucci: “Nessuna indulgenza verso le notizie non verificate”. L’emittente, però, rivendica la scelta di non censurare gli - facebook.com facebook Caso Minetti, Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer per le frasi di Ranucci in tv x.com