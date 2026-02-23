Il caso Parenzo scuote la Diocesi e riaccende lo scontro politico in città

David Parenzo ha scatenato un acceso dibattito a Padova con la presentazione del suo libro “Lo scandalo Israele”. La causa è il contenuto del volume, che ha suscitato reazioni forti tra i cittadini e le autorità religiose. La discussione si è subito estesa alla sfera politica, creando tensioni tra diversi gruppi locali. La vicenda continua a far parlare di sé, con nuovi interventi e posizioni che si susseguono.

A Padova la presentazione del libro “Lo scandalo Israele” di David Parenzo ha acceso una forte polemica, che ora coinvolge direttamente anche la Diocesi. L’associazione “Pace in Palestina”, con una lettera firmata da oltre 150 persone, ha chiesto al vescovo di spiegare perché fosse stata inizialmente concessa la Scuola della Carità per ospitare l’evento. Anche se l’incontro di ieri è stato poi spostato all’ultimo momento in un’altra sede, rimasta riservata fino a poco prima dell’inizio, i firmatari chiedono comunque una risposta ufficiale. Nel mirino ci sono sia l’autorizzazione iniziale sia le ragioni del successivo cambio di sede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

