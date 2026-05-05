In un contesto di tensioni politiche, si discute di presunte manovre orchestrate da alcuni membri di una famiglia influente contro il governo. Tra i casi citati, ci sono attacchi alla stampa e alle figure istituzionali, con riferimenti a episodi recenti che coinvolgono commenti e invettive pubbliche. Si cerca di spiegare come alcune azioni siano percepite come parte di un tentativo di destabilizzazione, secondo quanto affermato da fonti vicine all’attuale esecutivo.

Io ve lo spiego da mesi il metodo del ricatto dei fratelli Berlusconi contro il governo Meloni: la prima autobomba venne fatta esplodere devastando la famiglia del presidente del Consiglio con il caso Giambruno due anni e mezzo fa, usando il comunista Antonio Ricci come killer; ora è tempo della seconda e viene usata direttamente la figlia del segretario del PCI profumatamente pagata da anni da Piersilvio e Marina per tendere su Rete4 questi agguati all’esecutivo, stavolta usando il comunista Sigfrido Ranucci importato direttamente da Raitre che prova a piazzare una mina antiuomo contro il ministro Guardasigilli e quindi contro la vita stessa del governo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni, il ricatto e la regia dei fratelli Berlusconi contro il governo: dal caso Giambruno all'attacco di Ranucci a Nordio

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Se è vero che non si governa senza politica estera, la destra di Meloni, Salvini e Tajani può essere felice: di politiche estere ne ha almeno tre. Completamente diverse l’una dall’altra. L’analisi a cura del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato: https://fanp - facebook.com facebook

Alla politica del fare, di cui parliamo per lamentare l’astrattezza delle polarizzazioni italiane, occorre una diplomazia del fare. Fatti e obiettivi delle ultime missioni di Meloni all'estero. Il corsivo di Battista Falconi. x.com