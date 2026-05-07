Guerra razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil nessun ferito Telefonata Trump-Netanyahu

Un razzo ha colpito un veicolo presso la base italiana Unifil, senza provocare feriti. Nel frattempo, si è svolta una telefonata tra il presidente statunitense e il primo ministro israeliano, durante la quale è stato riferito che le parti non sono ancora vicine a un accordo. Le fonti dell’agenzia Axios hanno riportato queste informazioni, citando fonti della Casa Bianca.

“Non siamo lontani, ma non c’è ancora un accordo”. Lo riferisce l’agenzia Axios citando fonti della Casa Bianca. Il governo Usa auspica una svolta diplomatica entro la conclusione del viaggio di Trump in Cina, prevista per venerdì prossimo. Se entro quella data non sarà stato raggiunto alcun accordo, riferiscono le fonti, il presidente potrebbe prendere nuovamente in considerazione l’ipotesi di ordinare un’azione militare. L’Arabia Saudita, irritata dall’operazione Project Freedom, minacciava di non far usare più agli Usa la base aerea. 16:10 Razzo nella base italiana Unifil, forse in dotazione di Hezbollah A finire nella base italiana Unifil di Shama sarebbe stato un razzo a corto raggio da 107 millimetri, generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. Telefonata Trump-Netanyahu Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente... Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è...