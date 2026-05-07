Nel pomeriggio si è svolta presso la Sala Stampa dell’Alcott Arena la conferenza stampa di fine stagione del presidente della squadra di pallacanestro. Durante l’incontro, il presidente ha rivolto alcune parole ai tifosi, commentando i risultati ottenuti e l’andamento della stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti o nuovi piani per il futuro della squadra.

Nel corso del pomeriggio, presso la Sala Stampa dell’Alcott Arena, si è tenuta la conferenza stampa di fine stagione del Presidente della Guerra Napoli. Insieme a Matt Rizzetta, presente anche il Managing Director e Head of Europe Underdog Global Partners, Rosario Procino. Napoli Basket: Rizzetta non perde le speranze. Per chiudere la stagione, il Presidente ha ritenuto necessario parlare ai microfoni: “Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali. È difficile decifrare questa stagione. Ci sono state cose positive ed altre meno. Volevamo regalare alla piazza il ritorno ai playoff. Stiamo cercando di imparare e migliorare da tutto quello che è successo quest’anno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Guerra Napoli Basket, obiettivo mancato: il Presidente parla ai tifosi

FESTA NAPOLI BASKET | Giocatori scatenati con i tifosi

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