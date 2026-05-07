Guerra in Myanmar l’esercito prepara l’offensiva finale contro la resistenza

In Myanmar, il conflitto armato tra le forze militari e la resistenza continua senza sosta, anche dopo le recenti elezioni e la creazione di un governo civile sotto il controllo dell’esercito. La giunta militare ha annunciato di preparare un’offensiva definitiva contro i gruppi di opposizione, mantenendo in atto un conflitto che coinvolge varie zone del Paese e ha causato numerosi scontri e spostamenti forzati.

Non si ferma la guerra civile in Myanmar, nonostante le ultime elezioni, la formazione di un governo militare in abiti civili e un apparente ammorbidimento della giunta al potere. Se, infatti, da un lato le autorità hanno trasferito l’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, dal carcere agli arresti domiciliari e ridotto la sua pena nell’ambito di un’amnistia per i prigionieri, dall’altro il Tatmadaw, ovvero l’esercito, si è riorganizzato, ha rimpinguato le proprie fila con decine di migliaia di nuove reclute e recuperato parte delle perdite territoriali subite sul campo e, soprattutto, è pronto a sferrare l’ offensiva finale contro i ribelli. E...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Guerra in Myanmar, l’esercito prepara l’offensiva finale contro la resistenza Notizie correlate Vietato lasciare il Paese senza autorizzazione dell’esercito: la Germania si prepara alla guerra?Una clausola passata quasi inosservata in un’ampia revisione della politica tedesca sul servizio militare ha suscitato scalpore dopo che è emerso che... La Germania si prepara alla guerra. Più soldati, riservisti e armi moderne “per avere l’esercito migliore d’Europa”Berlino, 23 aprile 2026 – Il ministero della Difesa tedesco ha pubblicato per la prima volta un documento strategico sulla missione della Bundeswehr... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incontro tra vicesindaca e rappresentate del Governo del Myanmar in esilio; La pace inizia dentro la guerra Dalla Palestina al Myanmar la mostra contro l’odio fotogallery; Myanmar, Aung San Suu Kyi trasferita ai domiciliari; Myanmar. Apertura di facciata e stretta militare: la giunta rafforza il controllo mentre l’ASEAN chiede segnali concreti. Di civile in Myanmar c’è solo la guerraMin Aung Hlaing ha guidato la giunta militare birmana dal 2011, in questi anni è stato responsabile della persecuzione contro la minoranza musulmana dei rohingya, poi il primo febbraio 2021 ha ... ilfoglio.it Myanmar, i progetti di aiuto alla popolazione nel Paese dove le elezioni avvengono sotto controlloROMA - Da ieri in Myanmar, ex Birmania, è nata ufficialmente l’ennesima dittatura con la maschera della democrazia. Il presidente della Repubblica è diventato il generale golpista Min Aung Hlaing, lo ... repubblica.it Guerra Iran, Teheran «dovrebbe rispondere alla proposta Usa oggi»: lo riporta la Cnn - facebook.com facebook “Ignora la guerra” x.com