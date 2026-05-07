Lunedì 12 maggio si svolgerà presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari l’autopsia sul corpo di un uomo ucciso il 19 aprile scorso da un commando. Secondo le indagini, dall’interno del carcere sarebbe arrivato un ordine di eliminare una persona, con la minaccia che si trattasse della terza guerra mondiale. La vicenda si inserisce in una serie di episodi legati a conflitti tra gruppi criminali.

Si terrà il 12 maggio all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari l’autopsia sul corpo di Filippo Scavo, ucciso il 19 aprile scorso da un commando del quale, secondo gli investigatori, avrebbero fatto parte il 21enne Dylan Capriati, il 22enne Aldo Lagioia e il 21enne Nicola Morelli. L’incarico è stato affidato dalla pm antimafia Bruna Manganelli al professor Franco Introna. Da stamattina, inoltre, inizieranno gli interrogatori delle 14 persone finite in carcere nell'ambito della guerra di mafia tra i clan Capriati e Strisciuglio. E intanto, dalle carte dell’inchiesta emerge la personalità di Scavo e, tra l’altro, la miccia che il 29 marzo 2024 nel pub Demetra ha portato poi all’esplosione della guerra con i Capriati.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Guerra di mafia, dal carcere l'ordine di uccidere Capriati: «Sarà la terza guerra mondiale»

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