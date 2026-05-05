Nelle ultime ore sono state eseguite undici ordinanze di custodia cautelare e tre fermo nell'ambito di un'operazione antimafia a Bari. Tra le persone coinvolte c'è anche un uomo già in carcere per un omicidio avvenuto a inizio aprile. Le indagini riguardano gli omicidi di due uomini, uno ucciso il primo aprile e l’altro con colpi di arma da fuoco, avvenuti nel capoluogo pugliese.

Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie, nel nord Barese. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla Dda di Bari. C'è anche Dylan Capriati, di 22 anni, nipote di Lello Capriati assassinato a Bari il primo aprile di due anni fa, tra i destinatari delle 14 misure eseguite oggi da carabinieri e polizia tra Bari e nord Barese.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Guerra di mafia a Bari, 11 arresti e tre fermi: c'è anche Dylan Capriati (in carcere per l'omicidio Scavo)

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