Guerra di mafia a Bari 11 arresti e tre fermi | c' è anche Dylan Capriati in carcere per l' omicidio Scavo I nomi

A Bari, nelle ultime ore, sono state eseguite 11 ordinanze di arresto e tre fermo nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione criminale. Tra le persone coinvolte c'è anche un uomo già in carcere per un omicidio avvenuto nel 2024. Le indagini riguardano due omicidi che si sono verificati nel capoluogo pugliese, uno a inizio aprile e l’altro con colpi di arma da fuoco.

Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato a Bari il primo aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie, nel nord Barese. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue, avvenuti a Bari e a Bisceglie. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla Dda di Bari. C'è anche Dylan Capriati, di 22 anni, nipote di Lello Capriati assassinato a Bari il primo aprile di due anni fa, tra i destinatari delle 14 misure eseguite oggi da carabinieri e polizia tra Bari e nord Barese.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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