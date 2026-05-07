Durante il Gran Premio di Miami, il giovane pilota ha mostrato segni di frustrazione, evidenziando le tensioni derivanti dal confrontarsi con un compagno di squadra molto esperto e di successo. Steiner ha commentato che l’atteggiamento del pilota riflette la pressione di dover competere con un campione del mondo, sottolineando le sfide di trovare il proprio spazio in un team di alto livello. La scena ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

"> La reazione di Guenther Steiner all’emozione di Isack Hadjar. La risposta di Guenther Steiner riguardo alla frustrazione di Isack Hadjar è stata chiara: «Max fa questo a te.» Questa osservazione mette in luce la pressione che Hadjar, giovane pilota del team Red Bull, sta affrontando nel competere con Max Verstappen, attuale campione del mondo. Hadjar ha dimostrato di avere potenziale durante il weekend del Gran Premio di Miami, riuscendo a entrare nella sessione di qualifica SQ3. Purtroppo, la sua prestazione nella gara è stata compromessa da un’infrazione tecnica che ha portato alla sua esclusione dalla griglia di partenza dopo essersi qualificato in nona posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guenther Steiner: L’ira di Isack Hadjar a Miami riflette la pressione di essere compagno di Verstappen.

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