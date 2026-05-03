Miami Hadjar | ‘Il gap con Verstappen non riflette la realtà

Durante un evento di gara, il pilota ha dichiarato che il divario con il leader non rappresenta la realtà delle sue performance. Un errore commesso nel primo tornante ha influenzato il suo tempo complessivo. Di conseguenza, il distacco rispetto al primo classificato è salito oltre gli otto decimi di secondo. Questi sono i fatti principali emersi dalla sessione.

? Cosa scoprirai Come ha influito l'errore al primo tornante sul tempo di Hadjar?. Perché il distacco da Verstappen è salito oltre gli otto decimi?. Quali problemi tecnici della RB22 hanno penalizzato il pilota francese?. Come influirà la gestione termica delle gomme sulla gara di oggi?.? In Breve Gap con Verstappen di 0,825 secondi dopo la squalifica tecnica di Hadjar.. George Russell conferma problemi di aderenza simili a quelli del pilota francese.. Kimi Antonelli parte dalla pole position in questo weekend a Miami.. Hadjar occupa il dodicesimo posto nella classifica mondiale piloti 2026.. Isack Hadjar sfida la realtà dei dati dopo la sessione di qualifiche a Miami, dove il distacco dal compagno di squadra Max Verstappen è stato di 0,825 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, Hadjar: ‘Il gap con Verstappen non riflette la realtà Notizie correlate Leggi anche: Isack Hadjar rivela le sue preoccupazioni nel collaborare con Max Verstappen in Red Bull. Red Bull, Hadjar conquista il posto di Verstappen dopo l’incertezza? Cosa sapere Isack Hadjar ottiene il secondo sedile Red Bull Racing per la stagione 2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: F1 GP Miami | Red Bull, Verstappen: Gap dimezzato, ma c’è ancora molto da migliorare; F1 | Max vede la luce in fondo al tunnel: Abbiamo dimezzato il nostro gap. Isack Hadjar squalificato a Miami: il motivo della sanzione e la nuova griglia di partenzaIsack Hadjar è stato retrocesso dal nono posto al fondo dello schieramento in vista della partenza del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa stagionale ... oasport.it Fondo Red Bull irregolare, Hadjar squalificato dalle qualifiche: partirà dalla pit laneIsack Hadjar ha disputato le qualifiche di Miami con un fondo irregolare e ha ricevuto la squalifica. Il francese parte dalla pit lane ... formulapassion.it Caos a Miami nella gara della #F2: Safety Car, incidenti e scarsa visibilità sotto la pioggia x.com La seconda gara del McLaren Trophy America e la gara del Porsche Carrera Cup North America sul tracciato di Miami sono state annullate. Per quel che riguarda la cronaca della Feature Race della F2, non è prevista pioggia per i prossimi 45 minuti. #Memas - facebook.com facebook