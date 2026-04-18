Guenther Steiner ha espresso alcune opinioni sulle possibili scelte di Max Verstappen nel caso decidesse di abbandonare la Red Bull. Ha commentato quali potrebbero essere le mosse migliori per il pilota, senza entrare in dettagli sulle sue decisioni personali o sui motivi che potrebbero portarlo a lasciare la squadra. Le sue considerazioni si focalizzano esclusivamente sulle opzioni che Verstappen potrebbe considerare in futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Guenther Steiner ha svelato alcune possibilità per Max Verstappen nel caso decidesse di lasciare la Red Bull. Nonostante il mondo della Formula 1 sia in pausa estiva, la figura di Verstappen resta al centro dell’attenzione. Recentemente, è stata annunciata la partenza del suo storico ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase, che si unirà al team McLaren nel 2028. Questa notizia giunge dopo le critiche pubbliche di Verstappen riguardo le nuove regolazioni del campionato. In aggiunta, ci sono state notizie earlier in the month che suggerivano che Verstappen stesse valutando l’idea di ritirarsi dalla F1 al termine di questa stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guenther Steiner: la mossa ideale di Max Verstappen se lascia Red Bull secondo il suo parere.

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