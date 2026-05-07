Gubbio La Mantia decisivo Di Bitonto stakanovista

Il Gubbio affronta un momento di analisi dopo aver subito la terza eliminazione consecutiva al primo turno dei playoff del girone. La squadra si confronta con le prestazioni di alcuni giocatori chiave, tra cui La Mantia, che si è distinto nelle ultime partite, e Di Bitonto, noto per l’alto rendimento e la costanza. La stagione si conclude con questa fase, lasciando spazio a valutazioni sulla squadra e sui prossimi passi da intraprendere.

È tempo di bilanci e analisi in casa Gubbio, che digerisce la terza eliminazione consecutiva al primo turno dei playoff del girone. Mentre si attendono incontri nelle prossime settimane per definire il futuro sia del direttore sportivo Mauro Leo, il cui contratto scade a giugno, sia di mister Domenico Di Carlo, che ha una clausola per il rinnovo scattata al raggiungimento della post season ma ha dichiarato che per quanto riguarda il suo futuro "ci sarà tempo per parlarne", si possono guardare i numeri per analizzare la stagione da poco conclusa. Partendo dai minuti giocati (fonte Transfermarkt), dove in sei superano i 2000’ in campo, a conferma del tanto ricambio operato in stagione anche forzato dalle assenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio, La Mantia decisivo. Di Bitonto stakanovista Notizie correlate Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE: La Mantia manda i bianconeri sotto all’INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE: La Mantia porta avanti gli ospiti, dormita bianconeradi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Contenuti di approfondimento Si parla di: Gubbio, La Mantia decisivo. Di Bitonto stakanovista. Gubbio, La Mantia decisivo. Di Bitonto stakanovistaÈ tempo di bilanci e analisi in casa Gubbio, che digerisce la terza eliminazione consecutiva al primo turno dei ... lanazione.it Rimonta da playoff: il Pineto batte il Gubbio 2-1 e continua a sognareDiretta Pineto-Gubbio di Domenica 3 maggio 2026: La Mantia illude gli umbri, poi D’Andrea e un capolavoro di Schirone ribaltano il match ... calciomagazine.net