Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE | La Mantia manda i bianconeri sotto all’INTERVALLO

La Juventus Next Gen affronta il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C 202526. Al termine del primo tempo, la squadra ospite si trova in vantaggio grazie a un gol di La Mantia. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultato e cronaca, mentre si avvicina alla ripresa.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+1? Occasione Guerra – Cudrig al cross basso in area, Guerra si avventa sul pallone e anticipa l’uscita di Bagnolini ma viene chiuso benissimo in spaccata. 45? Colpo di testa Varone – Cross di La Mantia dalla destra, di testa Varone è tutto solo per colpire ma spedisce clamorosamente a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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