Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE | La Mantia porta avanti gli ospiti dormita bianconera

Nella partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, la squadra ospite ha segnato un gol nel corso della partita, portandosi in vantaggio. La rete è stata realizzata da La Mantia. La partita si è svolta durante la 33ª giornata di Serie C 202526 e la cronaca segnala una dormita difensiva da parte dei bianconeri. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola e risultato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-1: sintesi e moviola. 31? Podda giù nel contatto con Gil – Pallone in verticale per il numero 27, che va giù lamentando un contatto in area di rigore con Gil Puche. Check che conferma la decisione di campo di Iannello: niente penalty. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 0-1 LIVE: La Mantia porta avanti gli ospiti, dormita bianconera Articoli correlati Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3 LIVE: Paganini cala il tris, dormita bianconeradi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Leggi anche: Juventus Next Gen Carpi 1-0 LIVE: Puczka porta avanti i bianconeri! Contenuti utili per approfondire Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio, rompere l'equilibrio. Le formazioni ufficialiDopo 3 pareggi in altrettanti incontri Juventus Next Gen e Gubbio cercano di rompere questo equilibrio nella sfida valevole per la 33esima giornata allo stadio Giuseppe Moccagatta ... tuttoc.com Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen #Gubbio streaming e diretta tv Dove vederla x.com