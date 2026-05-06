Il wedding tourism entra a scuola lezione speciale a Guardiagrele | il borgo investe su giovani e turismo romantico
A Guardiagrele, un istituto tecnico con indirizzo Turismo ha ospitato una lezione dedicata al wedding tourism. La referente dell’associazione Wedding Bureau Consulting ha spiegato agli studenti i principali aspetti di questo settore, che combina il turismo con eventi di nozze. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione turistica del borgo, con particolare attenzione alle opportunità legate ai matrimoni e agli eventi romantici.
Il wedding tourism entra a scuola a Guardiagrele: martedì scorso gli studenti dell’istituto tecnico settore Economico – indirizzo Turismo hanno partecipato a una lezione introduttiva sul tema con Francesca Schunck, presidente dell’associazione Wedding Bureau Consulting che ha parlato di un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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