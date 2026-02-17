Wedding Tourism in Toscana | nel 2025 indotto a 213 milioni il comparto traina la destagionalizzazione

Nel 2025, il settore del wedding tourism in Toscana raggiungerà un valore di 213 milioni di euro, grazie alla crescente domanda di matrimoni estivi e destinazioni suggestive. La regione attrae sempre più coppie italiane e straniere, che scelgono le sue ville storiche e i paesaggi toscani per celebrare il giorno più importante della vita. Questo fenomeno contribuisce a diluire le stagioni di maggiore affluenza e a mantenere viva l’economia locale anche nei mesi meno turistici.

FIRENZE – Il turismo legato alle celebrazioni nuziali si conferma un asset strategico per l'economia regionale, dimostrando una spiccata capacità di generare valore diffuso e di governare i flussi visitatori oltre i periodi di picco. È quanto emerso dalla presentazione dei dati relativi all'anno 2025, illustrati venerdì scorso a Palazzo Medici Riccardi nell'ambito dello studio condotto da Fondazione Destination Florence e Centro Studi Turistici di Firenze. L'indagine restituisce la fotografia di un settore in salute e in costante espansione. Nel corso del 2025, la Toscana ha ospitato oltre 2.860 matrimoni di coppie straniere, registrando un incremento del 4,8% rispetto all'annualità precedente.