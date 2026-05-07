Nel Casentino, i sindaci hanno deciso di unirsi per sostenere la richiesta di mantenere attiva la guardia medica pediatrica. La proposta riguarda la disponibilità di servizi di assistenza sanitaria per i bambini della zona, con un fronte compatto che si schiera a favore di questa iniziativa. La questione riguarda la tutela della salute dei più piccoli e la presenza di punti di assistenza dedicati nel territorio.

Un fronte compatto, quello del Casentino, per sostenere una battaglia che riguarda il diritto alla salute dei più piccoli. Nel Salone delle Feste del Castello di Poppi si è svolta la conferenza stampa promossa dalla Conferenza dei sindaci socio-sanitaria della vallata per presentare la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare che punta a estendere la guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa che nasce dal basso, ma che trova un sostegno istituzionale ampio e trasversale. Presenti tutti i sindaci della Conferenza, insieme ad Andrea Fiori, presidente dell’associazione Cuore di Bimbo e rappresentante del comitato promotore per la provincia di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia medica pediatrica. Fronte unico dei sindaci per sostenere la proposta

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