Sos guardia medica pediatrica | la legge c’è manca l’assistenza

In Toscana, la legge sulla guardia medica pediatrica è stata approvata, rendendo la regione la prima in Italia a intervenire con una normativa regionale di iniziativa popolare. Tuttavia, nonostante questa formalità, l’assistenza pediatrica notturna e festiva ancora non è garantita ai cittadini. La legge è stata adottata, ma l’effettiva messa in atto dei servizi resta ancora da realizzare.

Firenze, 9 marzo 2026 – La legge c’è, l ’assistenza ancora no. La Toscana si è formalmente dotata della guardia medica pediatrica, prima regione in Italia a colmare con una legge regionale d’iniziativa popolare una lacuna della normativa nazionale. Ma alla legge, almeno per ora, non è seguita la realtà dei servizi. La legge regionale 44 è stata approvata l’8 agosto 2025, dopo una mobilitazione che ha raccolto 35mila firme e il sostegno unanime di 25 consigli comunali. Un risultato importante. Ma se il servizio non viene attivato davvero sul territorio, il rischio è che quel primato resti soltanto sulla carta. Il record della Toscana. E mentre la politica rivendica l’approvazione della legge, i numeri raccontano altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

