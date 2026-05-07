Guardea fabbricati non finiti o ruderi | l' Imu si paga ma se sono rurali niente tasse

A Guard ea, chi possiede immobili non completati o in rovina deve versare l'Imu e la tariffa sui rifiuti, a meno che si tratti di immobili di natura rurale. La normativa stabilisce che, in presenza di immobili accatastati, le tasse devono essere pagate, anche se gli edifici sono in stato di abbandono o incompleti. La questione riguarda la differenza tra proprietà urbane e rurali in relazione agli obblighi fiscali.

L’immobile non finito o in che sia un rudere, se è accatastato impone al proprietario di pagare Imu e tariffa sui rifiuti. Al contempo, se l’immobile, pur “non finito” è utilizzato per fini agricoli, allora il proprietario è esentato. La Corte tributaria regionale ha fatto chiarezza sul delicato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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