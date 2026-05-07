Fabbricati non finiti o ruderi | l' Imu si paga ma se sono rurali niente tasse

In Italia, i proprietari di immobili non completati o in stato di abbandono sono tenuti a pagare l’Imu e la tassa sui rifiuti, a meno che l’edificio sia classificato come rurale. In questi casi, se l’immobile è accatastato come rurale, non sono dovute tasse. La normativa distingue tra strutture abbandonate e proprietà agricole, influenzando gli obblighi fiscali dei proprietari.

L’immobile non finito o in che sia un rudere, se è accatastato impone al proprietario di pagare Imu e tariffa sui rifiuti. Al contempo, se l’immobile, pur “non finito” è utilizzato per fini agricoli, allora il proprietario è esentato.La Corte tributaria regionale ha fatto chiarezza sul delicato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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