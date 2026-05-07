Grimaldi e Velardo del Pd attaccano la società partecipata del Comune di Scafati | Soldi dei parcheggi mai versati all’Ente Mancano all’appello 260mila euro

Due esponenti del Partito Democratico nel Comune di Scafati hanno sollevato una questione riguardante la società partecipata del municipio, accusandola di non aver versato all’ente circa 260mila euro derivanti dai proventi dei parcheggi. Negli ultimi tre anni, il servizio di sosta ha generato oltre 700mila euro, di cui una parte non sarebbe stata consegnata al Comune. La vicenda è al centro di un confronto pubblico tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 700mila euro incassati negli ultimi tre anni dal servizio sosta e circa 260mila euro spettanti al Comune di Scafati mai trasferiti. È il quadro che emerge dall’interrogazione presentata dai consiglieri comunali del Pd, Michele Grimaldi e Francesco Velardo, appartenenti alla coalizione “Ora e sempre Scafati”, che accendono i riflettori sulla gestione del servizio parcheggi affidato alla società partecipata Acse. Secondo quanto riportato nelle risposte ufficiali, la società partecipata avrebbe trattenuto le somme dovute all’Ente di Palazzo Mayer, contabilizzandole come debito senza però procedere ad alcun versamento effettivo nelle casse comunali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grimaldi e Velardo del Pd attaccano la società partecipata del Comune di Scafati: “Soldi dei parcheggi mai versati all’Ente. Mancano all’appello 260mila euro” Notizie correlate "Restyling mai completato a Scafati, il parco giochi è già nel degrado": la denuncia di Grimaldi e Velardo del PdUn’inaugurazione annunciata a gennaio, foto di giostrine e pavimentazione antitrauma postate sui social dal sindaco Pasquale Aliberti, ma oggi il... Emergenza ludopatia a Scafati, Velardo e Grimaldi (PD) denunciano: "Sette sopralluoghi in tre anni"A Scafati il contrasto alla ludopatia resta fermo ai sopralluoghi su richiesta e agli orari d’ufficio, mentre sul piano politico cala il silenzio.