In vista della prossima stagione, il nome di Greenwood torna a circolare nel mercato dell’Inter, attirando l’attenzione di alcuni addetti ai lavori. Marco Guidi, esperto di mercato, ha suggerito di considerare seriamente l’acquisto del giocatore, indirizzando il consiglio direttamente a Marotta. La possibilità di un trasferimento è stata menzionata come una delle ipotesi che circolano nei dibattiti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Greenwood è la nuova suggestione in casa Inter in vista della prossima stagione: Marco Guidi consiglia il colpo a Marotta. L’ Inter vede accostarsi un nuovo nome di caratura internazionale per l’attacco del futuro. Le parole del giornalista Marco Guidi nel podcast de La Gazzetta dello Sport aprono uno scenario suggestivo: l’approdo a Milano di Mason Greenwood. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Io ti dico che a destra prenderei un giocatore che so che è sul mercato ed è accessibile, anche se è un top: che è Greenwood. Lascerà il Marsiglia, che è ufficialmente fuori dalla Champions e dovranno venderlo: al di là delle vicende extra-campo per me è un giocatore che sposta veramente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Greenwood all’Inter, Guidi lancia la suggestione: «A Marotta consiglierei di prenderlo»

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