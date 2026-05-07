? Cosa scoprirai Come hanno trasformato i reperti del museo in calzature moderne?. Chi ha guidato la collaborazione tra studenti e aziende locali?. Perché il progetto è stato inserito in una riserva UNESCO?. Come può il design quotidiano proteggere il paesaggio dei Colli Euganei?.? In Breve Mostra aperta al MuCE di Galzignano Terme fino al 18 maggio 2026.. Collaborazione con aziende locali ORION e FEDRIKS per applicazioni industriali reali.. Supporto del Club UNESCO di Padova con rappresentante Elda Omari.. Progetto curato dal professore Mario Sguotti per gli studenti del Liceo Ferrari.. Domenica 10 maggio alle ore 16, il MuCE di Galzignano Terme presenterà al pubblico la mostra Green Generation, un percorso creativo curato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore G.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Green Generation: il design degli studenti celebra la natura

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